Сергій Разумовський

В 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Єгипту перемогла Австралію та пробилася до наступного раунду турніру.

Єгиптяни доволі швидко вийшли вперед. Ашур скористався своїм моментом і відкрив рахунок, забезпечивши команді перевагу ще в першому таймі. Після цього збірна Єгипту намагалася контролювати гру та не дозволяти супернику створювати багато небезпеки біля власних воріт.

Однак після перерви Австралія зуміла відігратися. Допоміг автогол Хані, після якого рахунок у матчі став рівним. Після цього австралійці значно обережніше діяли в обороні та фактично перейшли до гри другим номером, намагаючись втримати результат і перевести зустріч у серію пенальті.

Одними з головних героїв збірної Австралії стали воротар Біч та захисник Сутар. Голкіпер здійснив три важливі сейви, неодноразово рятуючи свою команду у складних епізодах. Сутар, своєю чергою, регулярно вигравав боротьбу в штрафному майданчику та виносив м’яч після небезпечних подач і прострілів єгиптян.

Наприкінці зустрічі тренерський штаб Австралії випустив на поле досвідченого Метью Раяна. Легендарний для австралійської збірної воротар з’явився на заміну спеціально під серію пенальті, однак цей хід не допоміг команді врятуватися.

У післяматчевій серії першим австралійців підвів саме Сутар. Захисник пробив дуже невдало та відправив м’яч значно вище воріт. Раян під час наступного удару суперника вгадав напрямок польоту м’яча, але дотягнутися до нього не зміг. Так Єгипет уже після першої спроби отримав психологічну перевагу.

Окрасою серії став удар Мохамеда Салаха. Лідер збірної Єгипту підійшов до позначки та виконав пенальті паненкою, нагадавши знаменитий стиль Артема Мілевського. У такий спосіб Салах забив у плейоф чемпіонату світу та ще більше наблизив свою команду до перемоги.

У підсумку Австралія програла серію пенальті, а Єгипет продовжив виступи на мундіалі. Раян не потягнув жодного удару.

У 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Єгипту зіграє 7 липня. Суперником команди стане переможець пари Аргентина – Кабо-Верде.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Австралія – Єгипет 1:1

Голи: Хані, 55 (автогол) – Ашур, 13 (2:4 – пен.)

Австралія: Біч (Раян 119), Геррінгтон, Суттар, Чіркаті, Меткалф (Мабіл 90), Вольпато (Хрустич 74), Бехич, Бос (Трюїн 46), Ірвайн, О'Ніл (Окон-Енгстлер 90), Іранкунда (Туре 74)

Єгипет: Шобейр, Хафез (Трезеге 80), Хані, Ібрагім, Рабіа, Мармуш (Абделькарім 105), Ашур, Аттія (Сабер 120+1), Фатхі (Абдельмаджід 67), Зіко (Хассан 67), Салах

Попередження: Хассан, Ібрагім