Олександр Сукманський

У Флориді відбудеться матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому чинний чемпіон світу Аргентина зустрінеться зі збірною Кабо-Верде, яка стала одним з головних відкриттів турніру.

Світовий футбольний турнір — подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Дивіться Чемпіонат світу FIFA на MEGOGO

Аргентинці бездоганно провели груповий етап. Перемога над Йорданією з рахунком 3:1 дозволила команді Ліонеля Скалоні завершити виступ у групі зі стовідсотковим результатом — три перемоги у трьох матчах. Під час нинішньої десятиматчевої переможної серії збірна пропустила лише другий м'яч.

Аргентина стала лише третьою чинною чемпіонкою світу у XXI столітті, якій вдалося вийти до стадії плейоф чемпіонату світу. Крім того, до можливого півфіналу на її шляху не буде жодної команди з першої десятки світового рейтингу. Водночас аргентинцям варто уникнути недооцінки суперника, адже сім із 13 останніх матчів команди у плейоф чемпіонатів світу переходили в додатковий час. Загалом Аргентина є рекордсменом мундіалів за кількістю поєдинків, що завершувалися екстратаймами — таких було 11.

Кабо-Верде стало однією з головних сенсацій чемпіонату світу. Команда не зазнала жодної поразки на груповому етапі, тричі зігравши внічию у квартеті зі збірними Іспанії, Уругваю та Саудівської Аравії.

Кабо-Верде стало першою збірною з часів Чилі у 1998 році, яка вийшла до плейоф чемпіонату світу без жодної перемоги на груповому етапі. Також команда стала першим дебютантом мундіалю, який дістався стадії плейоф, з часів Словаччини у 2010 році та першою африканською збірною, якій це вдалося, після Гани у 2006 році. Крім того, Кабо-Верде є найнижче рейтинговою командою, яка зуміла пробитися до плейоф у своєму дебютному виступі на чемпіонаті світу.

Майбутній матч стане першою очною зустріччю збірних. Водночас Аргентина виграла сім останніх матчів чемпіонатів світу проти представників Африки.

Серед статистичних показників варто відзначити, що в 12 останніх матчах Аргентини результат першого тайму щоразу збігався з підсумковим рахунком. У п'яти з останніх семи поєдинків аргентинців було забито більше двох м'ячів. Кабо-Верде не пропускало після перерви у шести поспіль матчах, а лише в одній із п'яти останніх зустрічей команди забивали обидва суперники.

Нападник Аргентини Лаутаро Мартінес у матчі з Йорданією забив свій перший гол на чемпіонатах світу, провівши дев'ятий поєдинок на мундіалях. Його три останні голи за національну команду були забиті до перерви. У складі Кабо-Верде Дайлон Лівраменто відкривав рахунок у трьох із чотирьох матчів, у яких відзначався забитими м'ячами за збірну. Винятком стала лише поразка 2:4 від Чилі у березні.

Аргентина підходить до гри без кадрових втрат. У складі Кабо-Верде участь Телму Арканжу залишається під питанням після того, як він пропустив попередній матч.

Хочеш максимум від події світового футбольного змагання — заходь на GGBET. Готові експреси на головні матчі дня, попередньо зібрані експертами бетбілдери на топ-зустрічі, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, ексклюзивні бонуси на час турнірів і швидкі виплати. На переможців чекає загальний призовий фонд 3 000 000 грн. Усе для літа великої гри!

Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Аргентина — Кабо-Верде так: коефіцієнт на перемогу аргентинців — 1.15, на перемогу кабовердійців — 21.26. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

РЕКЛАМА

21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 10 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під "3000000 грн призових" розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу - його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 12:43 3.07.2026 (та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.