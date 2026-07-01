Сергій Разумовський

Кіліан Мбаппе встановив історичне досягнення на чемпіонатах світу. Форвард збірної Франції оформив дубль у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Швеції та допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Після цього поєдинку на рахунку Мбаппе вже 18 голів на Мундіалях. Це найкращий показник серед усіх європейських футболістів в історії чемпіонатів світу.

Француз випередив низку легендарних нападників, які роками утримували провідні позиції у списку найкращих бомбардирів турніру. Зокрема, позаду Мбаппе залишилися Мірослав Клозе з 16 голами, Герд Мюллер із 14, Жюст Фонтен із 13 та Юрген Клінсманн з 11 м’ячами. Кріштіану Роналду, який продовжує виступи на чемпіонаті світу-2026, наразі має у своєму активі 10 голів на Мундіалях.

У загальному рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонатів світу попереду Мбаппе залишається лише Ліонель Мессі. На рахунку аргентинця 19 голів, тож француз наблизився до абсолютного рекорду на відстань одного м’яча.