Павло Василенко

У заключному турі групового етапу головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні дав відпочити лідерам своєї команди, що не завадило чинним чемпіонам світу здобути третю перемогу поспіль.

Найкращий бомбардир цього чемпіонату Ліонель Мессі вийшов на заміну на 60-й хвилині, а вже за 20 хвилин забив свій шостий гол, виконавши майстерний удар зі штрафного.

Нападник Інтер Маямі забив у сьомій грі чемпіонату світу поспіль. Це найдовша результативна серія одного гравця на мундіалях.

Аргентина у першому раунді плейоф зіграє з Кабо-Верде, а Йорданії вилетіла з турніру.

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група J

Йорданія – Аргентина – 1:3

Голи: Тамарі, 55 – Ло Чельсо, 19, Л.Мартінес, 31 (з пенальті), Мессі, 80.