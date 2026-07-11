Денис Сєдашов

Чеська тенісистка Лінда Носкова (12 WTA) стала тріумфаторкою жіночого турніру на Wimbledon-2026. У вирішальному поєдинку вона переграла свою співвітчизницю Кароліну Мухову, яка посідає дев'яте місце у світовому рейтингу.

Протистояння тривало 2 години 26 хвилин і завершилося трисетовою перемогою Носкової з рахунком 6:2, 5:7, 6:3.

Протягом зустрічі Мухова виконала шість ейсів, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала лише 2 брейк-пойнти з 15. У свою чергу, Носкова дев'ять разів подала навиліт, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала 4 з 13 зароблених брейк-пойнтів, що й дозволило їй схилити шальки терезів на свій бік у вирішальній партії.

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