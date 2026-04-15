Сергій Разумовський

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Арсенал на своєму полі прийматиме Спортінг. Зустріч відбудеться вже сьогодні, 15 квітня, у Лондоні на стадіоні Емірейтс. Початок поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Перед грою в більш вигідному становищі перебуває англійський клуб. У першому матчі «каноніри» зуміли здобути важливу перевагу завдяки голу Кая Гаверца, який був забитий на 91-й хвилині. З огляду на те, наскільки надійно Арсенал діє в обороні цього сезону, такий результат можна вважати дуже серйозною заявкою на вихід до наступного раунду.

Втім, інтрига в цьому протистоянні все одно зберігається. Спортінг уже демонстрував, що здатен повертатися у, здавалося б, безнадійних ситуаціях і відігравати навіть три м'ячі. Саме тому лісабонський клуб навряд чи відмовиться від боротьби, а лондонцям доведеться провести ще один максимально дисциплінований матч, щоб довести справу до півфіналу.

Особливого значення цій парі додає і турнірна перспектива. Переможець двоматчевого протистояння у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє проти Атлетико. Мадридський клуб, безумовно, є дуже серйозним суперником, однак його навряд чи можна назвати непрохідним опонентом. Тому для обох команд нинішній чвертьфінал є не просто битвою за вихід до четвірки найкращих, а й реальною можливістю зробити ще один крок до фіналу турніру.

В Україні пряму трансляцію матчу забезпечить медіасервіс MEGOGO. Подивитися гру наживо можна буде на каналі MEGOGO Футбол 2.