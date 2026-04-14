Денис Сєдашов

Паризький ПСЖ став учасником півфіналу Ліги чемпіонів, перегравши Ліверпуль у другому чвертьфінальному протистоянні.

Доля протистояння визначилася у другому таймі. На 72-й хвилині Хвіча Кварацхелія асистував Усману Дембеле, який влучно пробив з межі штрафного у нижній кут. Крапку в матчі поставив той же Дембеле вже у компенсований час — Бредлі Баркола розрізним пасом вивів партнера на ударну позицію, і француз холоднокровно оформив дубль.

За сумою двох матчів парижани перемогли з рахунком 4:0.

Ліга чемпіонов. 1/4 фіналу. Другий матч

Ліверпуль — ПСЖ — 0:2

Голи: Дембеле, 72, 90+1

У півфіналі ПСЖ зустрінеться з переможцем пари Баварія — Реал.

