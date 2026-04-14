Дубль Дембеле приніс ПСЖ другу перемогу над Ліверпулем в 1/4 фіналу ЛЧ
За сумою двох матчів команда Луїса Енріке перемогла з рахунком 4:0
близько 1 години тому
Паризький ПСЖ став учасником півфіналу Ліги чемпіонів, перегравши Ліверпуль у другому чвертьфінальному протистоянні.
Доля протистояння визначилася у другому таймі. На 72-й хвилині Хвіча Кварацхелія асистував Усману Дембеле, який влучно пробив з межі штрафного у нижній кут. Крапку в матчі поставив той же Дембеле вже у компенсований час — Бредлі Баркола розрізним пасом вивів партнера на ударну позицію, і француз холоднокровно оформив дубль.
За сумою двох матчів парижани перемогли з рахунком 4:0.
Ліга чемпіонов. 1/4 фіналу. Другий матч
Голи: Дембеле, 72, 90+1
У півфіналі ПСЖ зустрінеться з переможцем пари Баварія — Реал.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
