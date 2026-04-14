Сергій Разумовський

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Барселона на виїзді обіграла Атлетико, однак цього виявилося недостатньо для виходу до наступного раунду. Каталонці здобули перемогу в окремій зустрічі, але за сумою двох поєдинків поступилися мадридцям, які й пробилися до півфіналу турніру.

Гості активно розпочали матч і вже на четвертій хвилині зуміли відкрити рахунок. Ламін Ямаль відзначився важливим голом, скоротивши відставання Барселони за сумою двох матчів до мінімуму. Швидкий м’яч додав команді впевненості, і надалі каталонці продовжили тиснути на оборону суперника.

Ще за два десятки хвилин Барселона досягла бажаного і зрівняла рахунок у двоматчевому протистоянні. Ферран Торрес грамотно скористався своїм моментом, уникнув положення поза грою та точним ударом відправив м’яч у кут воріт. На той момент здавалося, що ініціатива повністю перейшла до гостей, а Атлетико опинився в дуже непростому становищі.

Втім, мадридська команда майже одразу відповіла власним голом і знову схилила шальки терезів на свій бік. Після швидкої контратаки Лукман отримав шанс перед воротами та безпомилково переграв Жоана Гарсію. Цей м’яч суттєво змінив хід гри, адже Барселоні знову потрібно було відіграватися.

У другому таймі каталонці ще раз зуміли вразити ворота суперника, повернувши інтригу в матч. Знову в центрі уваги опинився Торрес, який міг записати на свій рахунок дубль, однак епізод був затьмарений офсайдом перед добиванням, тож гол не змінив загального балансу сил у протистоянні так, як того хотіли гості.

Ключовий момент двобою стався на 79-й хвилині. Ерік Гарсія зірвав вихід Сьорлота віч-на-віч, потягнувши суперника, який тікав до воріт. Після перегляду епізоду за допомогою VAR арбітр ухвалив рішення показати захиснику червону картку. Для Барселони це вилучення стало серйозним ударом, тим більше що норвежець уникнув офсайду, який міг би скасувати небезпечний момент і врятувати каталонців від гри в меншості.

У заключні хвилини Барселона пішла ва-банк і спробувала врятувати протистояння фінальним штурмом. До атаки активно підключався навіть центральний захисник Рональд Араухо, який фактично виконував роль додаткового форварда. Однак зусилля гостей не дали бажаного результату, і Атлетико втримав необхідний підсумок.

Таким чином, мадридський клуб вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де його суперником стане переможець пари Спортінг – Арсенал.

Ліга чемпіонів. Чвертьфінал, матч-відповідь

Атлетико – Барселона 1:2 (2:0 – перший матч)

Голи: Лукман, 31 – Ямаль, 4, Ферран Торрес, 24

Атлетико: Муссо, Моліна, Ле Норман, Лангле, Руджері, Сімеоне (Баена, 66), Льоренте, Коке (Джонні, 89), Лукман (Гонсалес, 66), Ґрізманн (Сьорлот, 76), Альварес

Барселона: Гарсія, Кунде, Гарсія, Мартін, Канселу (Араухо, 89), Гаві (де Йонг, 81), Педрі, Ямаль, Ольмо (Бардагжі, 89), Фермін (Решфорд, 68), Торрес (Левандовскі, 68)

Попередження: Гаві, 69

Вилучення: Ерік Гарсія, 79