У матчах-відповідях півфіналу Кубка англійської ліги Ньюкасл на виїзді переміг Вест Гем, Арсенал здолав Іпсвіч, а Ліверпуль на власному полі впевнено переграв Тоттенгем. Також Борнмут у гостях виявився сильнішим за Редінг.

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Ньюкасл здобув перемогу над Вест Гемом із рахунком 3:2. Гості відкрили рахунок уже на 13-й хвилині завдяки голу Родріго Муніса. Ще до перерви Перес подвоїв перевагу Ньюкасла, однак господарі в компенсований до першого тайму час скоротили відставання.

На початку другої половини зустрічі Вест Гем зрівняв рахунок, але Ньюкасл не знітився та продовжив атакувати. Переможний м’яч Бобб забив на 78-й хвилині, принісши своїй команді успіх у напруженому поєдинку.

Арсенал на виїзді переграв Іпсвіч – 4:2. Лондонці активно розпочали матч і вже на сьомій хвилині вийшли вперед завдяки голу Доумана. Незабаром Мадуеке подвоїв перевагу гостей, а на початку другого тайму молодий талант академії оформив дубль.

На 58-й хвилині Меріно забив четвертий м’яч Арсенала. Іпсвіч зумів відповісти двома результативними ударами. Спочатку відзначився Мехметі, а в компенсований час гол забив вихованець господарів Акпом. Однак цього виявилося недостатньо, щоб уникнути поразки.

Ліверпуль удома здобув упевнену перемогу над Тоттенгемом – 3:1. Команда господарів вийшла вперед на 21-й хвилині, коли забив Макаллістер. Після перерви Гакпо подвоїв перевагу Ліверпуля.

Тоттенгем скоротив відставання завдяки голу Ґаллагера на 69-й хвилині та спробував повернутися в гру. Проте в компенсований час Собослаї встановив остаточний рахунок зустрічі. Український футболіст Тоттенгема Михайло Мудрик не взяв участі в матчі через травму.

Борнмут на виїзді переміг Редінг із рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок уже на третій хвилині – відзначився Валсон. Перед завершенням першого тайму Карвалью подвоїв перевагу Борнмута.

Редінг зумів скоротити відставання на 72-й хвилині після голу О’Коннора, але врятувати матч господарям не вдалося. Український півзахисник Борнмута Єгор Ярмолюк вийшов на поле після перерви.

Кубок англійскої ліги. Півфінал, матч-відповідь

Вест Гем – Ньюкасл 2:3

Голи: Морату, 16, Пабло, 45+2 – Родріго Муніз, 13, Перес, 37, Бобб, 78

Іпсвіч – Арсенал 2:4

Голи: Мехметі, 62, Акпом, 90+1 – Доуман, 7, 47, Мадуеке, 16, Меріно, 58

Ліверпуль – Тоттенгем 3:1

Голи: Макаллістер, 21, Гакпо, 54, Собослаї, 90+1 – Ґаллагер, 69

Редінг – Борнмут 1:2

Голи: О'Коннор, 72 – Валсон, 3, Карвалью, 45+1