Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін, імовірно, отримає місце у стартовому складі лісабонської команди в найближчих матчах основного етапу Ліги Європи. Про це повідомляє португальське видання Glorioso1904.

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За інформацією джерела, головний тренер Бенфіки Марку Сілва планує використовувати 25-річного українця саме в єврокубкових поєдинках. Водночас у матчах чемпіонату Португалії основним воротарем команди залишатиметься Самуел Соареш.

Тренерський штаб розраховує, що регулярна ігрова практика допоможе Трубіну набрати оптимальну форму та повернути впевненість у власних силах. Крім того, виступи в єврокубках можуть позитивно позначитися на трансферній вартості українського воротаря й посилити його позиції в боротьбі за місце в основному складі.

Бенфіка зацікавлена у продовженні співпраці з Трубіним і хоче зберегти голкіпера у своїй команді. Водночас сам футболіст, за даними джерела, незадоволений статусом резервного воротаря та прагне отримувати більше ігрового часу.

Перший матч Бенфіки в основному етапі Ліги Європи запланований на 16 вересня. Суперником португальського клубу стане Мілан.

У поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку лише два матчі. Останні десять поєдинків українець провів на лаві запасних, не виходячи на поле.

Нагадаємо, у той же день, 16 вересня, головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосить список викликаних гравців на чотири матчі Ліги націй.