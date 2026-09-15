Десь радіє один Мальдера: Трубін встигне отримати ігрову практику перед матчами збірної України в Лізі націй
Голкіпер зіграє за Бенфіку в день оголошення списку викликаних футболістів
Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін, імовірно, отримає місце у стартовому складі лісабонської команди в найближчих матчах основного етапу Ліги Європи. Про це повідомляє португальське видання Glorioso1904.
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За інформацією джерела, головний тренер Бенфіки Марку Сілва планує використовувати 25-річного українця саме в єврокубкових поєдинках. Водночас у матчах чемпіонату Португалії основним воротарем команди залишатиметься Самуел Соареш.
Тренерський штаб розраховує, що регулярна ігрова практика допоможе Трубіну набрати оптимальну форму та повернути впевненість у власних силах. Крім того, виступи в єврокубках можуть позитивно позначитися на трансферній вартості українського воротаря й посилити його позиції в боротьбі за місце в основному складі.
Бенфіка зацікавлена у продовженні співпраці з Трубіним і хоче зберегти голкіпера у своїй команді. Водночас сам футболіст, за даними джерела, незадоволений статусом резервного воротаря та прагне отримувати більше ігрового часу.
Перший матч Бенфіки в основному етапі Ліги Європи запланований на 16 вересня. Суперником португальського клубу стане Мілан.
У поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку лише два матчі. Останні десять поєдинків українець провів на лаві запасних, не виходячи на поле.
Нагадаємо, у той же день, 16 вересня, головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосить список викликаних гравців на чотири матчі Ліги націй.