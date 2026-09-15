У перенесеному матч третього туру нідерландської Ередивізі Аякс здобув переконливу перемогу над Віллемом II. Амстердамська команда розгромила суперника з рахунком 5:1 та здобула важливі три очки в боротьбі за лідерські позиції в Ередивізі.

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Український вінгер Аякса Віктор Циганков розпочав поєдинок на лаві запасних, але з’явився на полі після перерви. Футболісту знадобилося лише 12 хвилин, щоб відзначитися результативною дією.

Циганков забив свій перший м’яч за нідерландський клуб на 69-й хвилині зустрічі. Українець допоміг Аяксу збільшити перевагу над суперником, а його гол став третім у матчі для господарів поля.

У першому таймі господарі забили двічі. Спочатку на 41-й хвилині відзначився Классен, а незадовго до перерви Брандт подвоїв перевагу Аякса.

Після голу Циганкова амстердамці забили ще двічі. Глух відзначився на 74-й хвилині, а Дольберг встановив остаточний рахунок зустрічі за три хвилини до завершення основного часу. Єдиний м’яч Віллема II провів Сіранні на 76-й хвилині.

Після цієї перемоги Аякс набрав 13 очок та скоротив відставання від лідерів чемпіонату – ПСВ і АЗ – до трьох балів.

Чемпіонат Нідерландів, третій тур

Аякс – Утрехт 5:1

Голи: Классен, 41, Брандт, 45, Циганков, 69, Глух, 74, Дольберг, 87 – Сіранні, 76

До цього Циганков уже встиг відзначитися дебютною результативною передачею за амстердамську команду. Тепер українець відкрив лік своїм голам у складі Аякса.