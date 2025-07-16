Олександр Зінченко, за даними англійського порталу JustArsenal, з великою ймовірністю залишить Арсенал цього літа.

Як повідомляє джерело, у 28-річного українця залишається ще один рік за чинним контрактом, проте інтерес з боку інших клубів практично відсутній. Це викликає занепокоєння у лондонців, адже футболіст більше не входить до стратегічних планів тренерського штабу.

Якщо ситуація не зрушить з мертвої точки, керівництво Арсеналу може розглянути варіант дострокового розірвання контракту за взаємною згодою. Такий крок допоможе звільнити місце у заявці команди та зменшити навантаження на зарплатний фонд.

Минулого сезону 2024/25 Арсенал фінішував другим в АПЛ, набравши 74 очки. Зінченко провів за клуб 23 матчі у всіх змаганнях, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал виставив Зінченка на трансфер.