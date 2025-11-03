Павло Василенко

Гравці Арсенала на початку нового сезону показують успіхи на всіх фронтах, і на сьогоднішньому тренуванні «канонірів» перед матчем Ліги чемпіонів з'явилося несподіване та забуте ім'я.

Це колишній переможець Ліги чемпіонів у складі Ліверпуля та ексгравець збірної Англії Алекс Окслейд-Чемберлен, який вже деякий час не може знайти клуб і є вільним агентом.

Окслейд-Чемберлену 32 роки, він все ще у розквіті сил, але його кар'єра йде низхідним шляхом до такої міри, що йому довелося шукати клуб, з яким можна було б підтримувати свою форму.

Його колишній клуб Арсенал пішов йому назустріч і дозволив тренуватися з першою командою, щоб підтримувати форму та шукати нову команду.

Останнім клубом Алекса був Бешикташ, але турецький гранд також завершив з ним співпрацю влітку, і після цього він не зміг знайти новий контракт.

Окслейд-Чемберлен розпочав свою кар'єру в Саутгемптоні, потім у 2011 році перейшов до Арсенала, де зіграв найбільше матчів і зробив собі ім'я.

Однак найбільшого успіху він досяг у Ліверпулі, де грав майже шість років і виграв Лігу чемпіонів та Англійську Прем'єр-лігу.

За даними Sky Sports, він сподівається перейти до клубу в Англії та більше не налаштований на закордонні подорожі.