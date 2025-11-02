Манчестер Сіті впевнено обіграв Борнмут та наблизився до Арсенала
Холанд відзначився дублем
33 хвилини тому
Ерлінг Холанд/фото: Ман Сіті
Манчестер Сіті впевнено переграв Борнмут у поєдинку 11 туру англійської Прем'єр-ліги, перемігши з рахунком 3:1.
На 17-й хвилині Ерлінг Холанд відкрив рахунок після передачі Райана Шеркі, проте незабаром Тайлр Адамс відновив рівновагу. Вже на 33-й хвилині норвежець оформив дубль, знову скориставшись пасом Шеркі.
У другому таймі Ніко О'Райллі забив третій м'яч, замкнувши передачу Філа Фодена, остаточно знявши питання про переможця.
Команда Пепа Гвардіоли набрала 19 очок і піднялася на другий рядок таблиці, поступаючись Арсеналу шість пунктів.
АПЛ, 11-й тур
Манчестер Сіті - Борнмут 3:1
Голи: Холанд, 17, 33, О'Райлі, 60 - Адамс, 25