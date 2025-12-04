Арсенал підписав талановитих еквадорських близнюків
Футболісти поки що не приєднаються до «канонірів»
близько 5 годин тому
Фото - ФК Арсенал
Арсенал оголосив про підписання контракту з 16-річними близнюками Едвіном та Хольгером Кінтеро з Індепендьєнте дель Валле.
Екваорські півзахисники приєднаються до лондонського клубу у серпні 2027 року, коли їм виповниться 18 років.
«Едвін і Хольгер вважаються двома найперспективнішими молодими талантами Південної Америки, демонструючи стабільні та вражаючі виступи на молодіжному рівні за клуб та країну. Обидва представляли збірну Еквадору до 17 років», – йдеться у заяві «канонірів».
Поділитись