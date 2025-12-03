У поєдинку 14 туру Прем’єр-ліги лондонський Арсенал упевнено здобув три очки, перегравши Брентфорд Єгора Ярмолюка з рахунком 2:0. Команда Мікеля Артети знову відірвалася від Манчестер Сіті на п’ять пунктів, зміцнивши своє лідерство.

Матч на Емірейтс почався для господарів максимально вдало. Уже на 11-й хвилині Мікель Меріно замкнув подачу точним ударом головою, відкривши рахунок у зустрічі. Після цього гра стала обережнішою з обох боків, а гості намагалися стримати контроль Арсенала.

Другий тайм виявився менш видовищним: тривалий відрізок команди провели без ударів у площину воріт. Найближче до голу господарі були після моменту з ударом Деклана Райса, який парирував Келлехер. На добиванні Меріно пробив неточно.

Підсумок зустрічі став зрозумілим уже в компенсований час. Букайо Сака пробив із меж штрафного майданчика, Келлехер відбив м’яч, однак той продовжив рух і перетнув лінію воріт. Арсенал оформив перемогу, яка стала для команди важливою в турнірному контексті.

Лондонці залишаються на першому місці, зберігаючи п’ятиочковий гандикап над Манчестер Сіті. Брентфорд після поразки утримує 13 позицію в таблиці.

Український легіонер Брентфорда Єгор Ярмолюк відіграв повний матч.

АПЛ. 14 тур

Арсенал – Брентфорд 2:0 (Меріно 11, Сака 90+1)