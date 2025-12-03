Павло Василенко

Арсенал переживає хвилю кадрових втрат, і головний тренер команди Мікель Артета був щиро спустошений, коли побачив нову травму в своєму складі. Попри блискучий сезон – лідерство в Англійській Прем’єр-лізі та на вершині групи Ліги чемпіонів – команда продовжує втрачати гравців.

У середу, наприкінці першого тайму матчу проти Брентфорда, Крістіан Москера впав після невдалого приземлення у повітряній боротьбі й одразу поскаржився на біль. За кілька хвилин його замінив Юррієн Тімбер.

Захисна лінія Арсенала перетворилася на справжній лазарет. Москера став одним із ключових виконавців після травм Вільяма Саліби та Габріеля Магальяєша – обох опор оборони. Тепер він також вибув, а П’єро Інкап’є залишається єдиним повністю здоровим центральним захисником.

На додачу, Кай Гаверц і Леандро Троссар ще перебувають у процесі відновлення. Віктор Дьокереш, Габріель Жезус, Ноні Мадуеке та Мартін Едегор тільки-но повернулися в склад після травм. Раніше проблеми мав і Габріель Мартінеллі.