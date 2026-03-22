Олександр Сукманський

Фінал Кубка ліги (Carabao Cup) зведе сьогодні лідера Англійської Прем’єр-ліги Арсенал та чинного чемпіона Манчестер Сіті.

Арсенал не вигравав трофеїв з 2020 року, але продовжує полювання за квадруплом після проходу Баєра Леверкузен у Лізі чемпіонів у середині тижня. Команда зберігає 9-очкову перевагу на вершині АПЛ і входить у свій перший фінал Кубка ліги за 8 років без поразок у 14 офіційних матчах поспіль (11 перемог, 3 нічиї). Перемога стане першою в турнірі з сезону 1992/93. З того часу «каноніри» програли три фінали, останній – саме Сіті у 2018 році.

Ман Сіті після вильоту від Реала в Лізі чемпіонів у вівторок ризикує завершити сезон без трофеїв. Команда Пепа Гвардіоли виграла лише один з останніх п’яти матчів усіх турнірів (2 нічиї, 2 поразки). Кубок ліги – ідеальний шанс перервати спад: «містяни» вигравали трофей 8 разів (друге місце після Ліверпуля з 10), чотири з них поспіль під керівництвом Гвардіоли, а останні сім фіналів – переможні (остання поразка – 1973/74).

Історія протистоянь

Арсенал» не програє Сіті в останніх шести матчах усіх турнірів (3 перемоги, 3 нічиї). Водночас «містяни» виграли чотири поспіль зустрічі саме в Кубку ліги, три з них – з перевагою в три голи, включно з фіналом 2017/18.

Гаряча статистика

7 з останніх 8 голів Арсенала в Кубку ліги забито після перерви.

6 з останніх 8 голів Арсенала в усіх турнірах забили англійські гравці.

Сіті пропустив 6 голів у першому таймі в останніх 4 матчах.

Сіті провів лише один «сухий» матч з останніх 8 виїзних.

Ключові гравці

Еберечі Езе забив Сіті у фіналі Кубка Англії минулого сезону, а в середині тижня відзначився за Арсенал – 6 гольових дій в останніх 9 матчах (4 голи, 2 асисти).

Ерлінг Голанд перервав чотириматчеву безгольову серію в середині тижня та забив у трьох поспіль зустрічах з «Арсеналом», але в Кубку ліги забивав лише раз.

Кадрова ситуація

У Арсенала через травму пропустив останній матч Юррієн Тімбер, у Сіті нових втрат немає. Фінал відбудеться на «Вемблі».

