Денис Сєдашов

Український голкіпер Реала Андрій Лунін став одним із героїв ігрового дня у Лізі чемпіонів. Його ефектний порятунок у матчі 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті (2:1) було визнано одним із найкращих сейвів.

Лунін зумів відбити складний удар зіркового форварда «містян» Ерлінга Холанда, зберігши переможний рахунок для своєї команди.

Українець з'явився на полі одразу після перерви. Він замінив основного воротаря «бланкос» Тібо Куртуа, який отримав пошкодження привідного м’яза правої ноги та не зміг продовжити гру.

Гвардіола випередив Фергюсона за кількістю матчів в історії Ліги чемпіонів серед тренерів.