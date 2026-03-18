Олександр Сукманський

Арсенал переміг Баєр Леверкузен і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Після нічиєї 1:1 у першому матчі (пізній пенальті Кая Гаверца), лондонці впевнено здобули перемогу на «Емірейтс».

У першому таймі Арсенал не дав супернику розігратися: Габріел двічі був близьким до голу після фірмових кутових, але воротар Баєра Яніс Бласвіч робив чудові сейви. Нарешті на табло загорівся рахунок – Еберечі Езе прийняв м’яч на лінії штрафного, розвернувся і потужним ударом відправив м’яч у верхній кут. Це його перший гол у Лізі чемпіонів.

У другому таймі Арсенал продовжив домінувати. Деклан Райс остаточно зняв питання про переможця, коли після виносу м’яча Баєром спокійно пробив у дальній нижній кут.

Після досягнутого результату Мікель Артета зміг відпочити ключових гравців перед фіналом Кубка ліги проти Манчестер Сіті у неділю на «Вемблі».

У чвертьфіналі Арсенал зіграє проти Спортинга (Лісабон), який у драматичному матчі відігрався з 0:3 після першого поєдинку та розгромив Буде-Глімт 5:0 в екстратаймі.