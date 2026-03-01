Лондонське дербі, яке триває майже 120 років, цього разу стане битвою за титул і місця в Лізі чемпіонів: Арсенал намагається зміцнити лідерство в АПЛ, а Челсі – прорватися в топ-4.

Форма команд та новини перед матчем

Арсенал відповів на розмови про «злив» сезону розгромом Тоттенгема 4:1 у Північнолондонському дербі минулого тижня. Команда не програє в п’яти останніх матчах ліги (3 перемоги, 2 нічиї). У лондонських дербі в Прем’єр-лізі «Ганнерс» програли лише один з 25 останніх матчів (18 перемог, 6 нічиїх). На «Емірейтс» вони виграли всі чотири домашні лондонські дербі цього сезону.

Челсі під керівництвом Ліама Розеніора не програє в шести матчах АПЛ (4 перемоги, 2 нічиї), але після двох поспіль нічиїх у чемпіонаті темп сповільнився. Команда активно бореться за топ-4, але має найбільшу кількість дисциплінарних очок у лізі (62 жовті та 6 червоних карток) після вилучення Веслі Фофана проти Бернлі. Розеніор може стати першим англійцем з 2013/14 (Тім Шервуд), який виграє перші три виїзні матчі АПЛ, якщо переможе після успіхів проти Крістал Пелес та Вулвергемптона.

Історія протистоянь

Арсенал» не програє Челсі в останніх десяти очних зустрічах (7 перемог, 3 нічиї), включно з обома матчами півфіналу Кубка ліги цього сезону. Вони виграли три останні домашні зустрічі в чемпіонаті без пропущених голів.

Гаряча статистика та тренди

Матчі Арсенала мають найкращий показник голів у другому таймі в Прем’єр-лізі цього сезону (2H: 15 перемог, 10 нічиїх, 3 поразки).

П’ять з шести останніх домашніх матчів «Арсенала» в лізі мали непарну кількість голів.

У 10 з 11 останніх матчів Челсі в Прем’єр-лізі забивали обидві команди.

Челсі програв 8 з 9 останніх виїзних матчів ліги проти лідерів таблиці на момент гри (1 перемога).

Ключові гравці та втрати

Віктор Гьокерес забив дубль у другому таймі проти Тоттенгема – усі п’ять його останніх голів у Прем’єр-лізі припали на другу половину матчу, чотири з них – після 65-ї хвилини. Жоао Педро відкривав рахунок у двох останніх матчах Челсі в лізі, три з п’яти його останніх голів у чемпіонаті були до 30-ї хвилини.

У Арсенала точно не зіграє Мікель Меріно, але Макс Доуман і Кай Гаверц прогресують у відновленні. У «Челсі» дискваліфікований Веслі Фофана після червоної картки проти Бернлі.

Прогноз

Чудовий очний рекорд Арсенала вдома вказує на перемогу з «сухим» рахунком як один з перспективних варіантів.

