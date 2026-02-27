Мадридський Реал зацікавився центральним захисником лондонського Арсеналу Габріелом Магальяйнсом та направив запит щодо можливого трансферу футболіста. Про це повідомляє TEAMtalk.

За даними джерела, в іспанському клубі швидко отримали чітку відповідь: Арсенал не має наміру відпускати 28-річного бразильця. У Лондоні роблять ставку формування однієї з найсильніших команд Європи, тому збереження ключових виконавців вважається стратегічним завданням.

У нинішньому сезоні Магальяйнс провів 32 офіційні матчі, відзначившись чотирма голами та чотирма результативними передачами. Його контракт із Арсеналом діє до літа 2029 року. За даними Transfermarkt, орієнтовна вартість захисника становить 75 мільйонів євро.

Раніше Арсенал розгромно здолав Тоттенгем.