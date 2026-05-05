Після нічиєї 1:1 у першому матчі Арсенал прийматиме Атлетіко Мадрид у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, сподіваючись уперше за 20 років дістатися фіналу турніру.

Лондонці проводять сильний сезон у ЛЧ і залишаються непереможними (10 перемог, 3 нічиї), зокрема мають вісім «сухих» матчів. На вихідних команда Мікеля Артети розгромила Фулгем 3:0 у Прем’єр-лізі та продовжила успішну домашню серію в Європі: лише одна поразка у 24 останніх матчах.

Атлетіко Мадрид потрібно перемагати на виїзді. Команда Дієго Сімеоне підійшла до гри після перемоги над Валенсія 2:0 та прагне вийти до фіналу ЛЧ уперше з сезону 2015/16. Водночас мадридці мають нестабільні результати на виїзді та цього сезону вже тричі програвали англійським клубам у ЛЧ.

Арсенал не програє іспанським командам у дев’яти матчах поспіль, тоді як Атлетіко програв шість із семи останніх виїздів до Англії.

У центрі уваги серед гравців Букайо Сака, який повернувся після травми з голом і асистом, та Антуан Грізманн, який більшість голів цього сезону забив після перерви.

Під питанням участь Кая Гаверца і Мартіна Едегора, тоді як гостям може не допомогти Хуліан Альварес.

