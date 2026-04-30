Сімеоне розповів, чого не вистачило Атлетіко для перемоги над Арсеналом у ЛЧ
Аргентинський наставник не став лукавити
35 хвилин тому
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про нічию з Арсеналом (1:1) у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів UEFA сезону-2025/26.
Цитує Сімеоне AS.
«Я не вірю в такий успіх, я вірю в ефективність та рішучість. Перша половина була рівною: можливо вони більше володіли м'ячем, але моментів у обох команд було небагато. Проти нас грала команда, яка у цій Лізі чемпіонів не поступалася і зараз лідирує у Прем'єр-лізі – у них високий рівень комплектації, заміни навіть посилювали гру порівняно зі стартом. Це вилилося в якісний другий тайм, де ми мали шанси на перемогу, але не вистачило рішучості в ключових епізодах».
Матч-відповідь між командами відбудеться 5 травня на стадіоні Емірейтс у Лондоні.
