Денис Сєдашов

Мадридський Атлетіко та лондонський Арсенал не виявили сильнішого в першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Матч на Метрополітано завершився внічию.

Під завісу першого тайму захисник господарів Давід Ганцко сфолив у власному штрафному. Рефері без вагань вказав на позначку, і Віктор Дьокереш на 44-й хвилині холоднокровно переграв Яна Облака.

Другий тайм розпочався з тиску матрацників, який призвів до суперечливого моменту на 55-й хвилині. Після гри рукою Бена Вайта арбітр спочатку проігнорував епізод, але після підказки відеоасистентів та перегляду монітора VAR призначив пенальті вже у ворота гостей. Хуліан Альварес виконав удар бездоганно, встановивши паритет — 1:1.

На 78-й хвилині Маккелі призначив другий пенальті у ворота мадридців за фол того ж Ганцко. Гравці Арсенала вже готувалися до удару, проте після тривалого перегляду VAR арбітр скасував своє рішення, зафіксувавши відсутність порушення правил.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Перший матч

Атлетіко (Іспанія) — Арсенал (Англія) — 1:1

Голи: Альварес, 56 (пен.) — Дьокереш, 44 (пен.)

Друга гра між Арсенало і Атлетіко відбудеться вже у Лондоні 5 травня.

Раніше свій перший матч в 1/2 фіналу зіграли ПСЖ і Баварія.