Олександр Сукманський

Арсенал прийматиме Баєр Леверкузен у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Перший матч завершився внічию, тож доля путівки до чвертьфіналу вирішуватиметься на «Емірейтс».

Арсенал зробив ще один крок до титулу чемпіона Англії, перемігши Евертон 2:0, і продовжив безпрограшну серію до 13 офіційних матчів (10 перемог, 3 нічиї). Це перший з трьох поспіль кубкових поєдинків для команди Мікеля Артети. Під керівництвом Артети «каноніри» програли лише один з 16 домашніх матчів Ліги чемпіонів (13 перемог, 2 нічиї), і та поразка була від майбутнього переможця ПСЖ. Арсенал пройшов далі в 17 з 20 плей-оф раундів, коли не програвав у першому виїзному матчі.

Баєр Леверкузен після нічиєї в першому матчі зіграв ще одну внічию з Баварією у Бундеслізі, продовживши безпрограшну серію до 6 матчів (1 перемога, 5 нічиїх). Востаннє «аспіринщики» виходили до чвертьфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2001/02. У трьох останніх виїзних матчах 1/8 фіналу вони не забивали жодного голу (1 нічия, 2 поразки). Водночас команда Каспера Хюльманда не програє в останніх чотирьох матчах Ліги чемпіонів і вже перемагала в Англії цього сезону – 2:0 над Манчестер Сіті.

Історія протистоянь

Після нічиєї в першому матчі Арсенал залишається непереможеним проти Баєра в Лізі чемпіонів (1 перемога, 2 нічиї). «Баєр» програв 8 з останніх 11 виїзних матчів проти англійських клубів, але виграв два з трьох останніх таких поєдинків.

Гаряча статистика

Лише три команди отримали більше жовтих карток у Лізі чемпіонів цього сезону, ніж Арсенал (22, в середньому 2.44 за матч).

Арсенал забив щонайменше 3 голи в 6 з останніх 9 домашніх матчів Ліги чемпіонів.

Баєр не пропускав з гри в останніх 4 матчах Ліги чемпіонів.

Баєр забив стільки ж голів у Лізі чемпіонів між 46-ю та 60-ю хвилинами (5), скільки за весь перший тайм.

Ключові гравці

Кай Гаверц (вихованець академії Баєра) забив у першому матчі – це його 5-й гол у останніх 6 матчах Ліги чемпіонів; він б’є у площину в 7-му матчі поспіль.

Роберт Андріх забив у першому матчі, але отримав три жовті картки поспіль і дві червоні в сезоні.

Кадрова ситуація

У Арсенала під питанням Леандро Троссар. У Баєра через травми, отримані проти Баварії, можуть пропустити матч Алеїкс Гарсія та Мартін Терр’є.

Матч відбудеться на стадіоні «Емірейтс».

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.