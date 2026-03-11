Порятунок на 90-й хвилині: Гаверц не дав Арсеналу програти Баєру в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Колишній лідер леверкузенців реалізував пенальті
близько 2 годин тому
Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між леверкузенським Баєром та лондонським Арсеналом завершився бойовою нічиєю. Команди обмінялися голами у другому таймі.
Початок другої половини зустрічі став тріумфальним для господарів. Вже на 46-й хвилині «фармацевти» реалізували стандарт — Роберт Андріх виграв повітря у воротарському майданчику після подачі з кутового і блискучим ударом головою відправив м’яч точно в лівий кут. Голкіпер «канонірів» у цьому епізоді був безсилим.
Здавалося, що Баєр втримає мінімальну перевагу, проте фінальний штурм гостей приніс результат. На 89-й хвилині Малік Тільман припустився грубої помилки, сфоливши у власному штрафному майданчику. Головний арбітр Халіл Умут Мелер без вагань вказав на «позначку».
Виконувати одинадцятиметровий взявся колишній лідер леверкузенців Кай Гаверц. Німець холоднокровно пробив у лівий нижній кут — Яніс Блазвіх вгадав напрямок польоту м'яча, але відбити удар не зміг.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перший матч
Голи: Андріх (46) — Гаверц (90, пен)
Наступний матч між командами буде зіграний 17 березня.
