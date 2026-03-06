Манчестер Юнайтед і Арсенал лідирують в боротьбі за підписання зірки Ньюкасла
Реал може перехопити гравця в англійських грандів
близько 2 годин тому
Сандро Тоналі / Фото - Yahoo
Арсенал і Манчестер Юнайтед зацікавлені у трансфері опорного півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Ці два клуби лідирують у гонитві за підписання гравця збірної Італії.
При цьому Реал відправляв своїх скаутів спостерігати за грою Тоналі під час останніх матчів Ньюкасла.
Сандро виступає за Ньюкасл з липня 2023 року після переходу з Мілана за 60,8 млн євро. Його контракт чинний до 30 червня 2028-го, портал Transfermarkt оцінює його в 75 млн євро.
Цього сезону Тоналі відзначився 3 голами та 5 асистами в 44 матчах за клуб.
