Володимир Кириченко

Арсенал і Манчестер Юнайтед зацікавлені у трансфері опорного півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Ці два клуби лідирують у гонитві за підписання гравця збірної Італії.

При цьому Реал відправляв своїх скаутів спостерігати за грою Тоналі під час останніх матчів Ньюкасла.

Сандро виступає за Ньюкасл з липня 2023 року після переходу з Мілана за 60,8 млн євро. Його контракт чинний до 30 червня 2028-го, портал Transfermarkt оцінює його в 75 млн євро.

Цього сезону Тоналі відзначився 3 голами та 5 асистами в 44 матчах за клуб.

Нагадаємо, Ньюкасл у меншості завдав поразки Манчестер Юнайтед у чемпіонаті Англії.