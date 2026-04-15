Олександр Сукманський

Арсенал відділяє лише 90 хвилин від другого поспіль виходу до півфіналу Ліги чемпіонів. Лондонський клуб веде 1:0 після першого матчу проти Спортінга і тепер прийматиме португальців на «Емірейтс». Початок гри о 22:00, пряма трансляція – на MEGOGO.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Хоча боротьба Арсенала за титул в АПЛ дещо захиталася після поразки 2:1 від Борнмута в суботу, у Лізі чемпіонів цього сезону «каноніри» виглядають надзвичайно впевнено. Команда залишається непереможною в турнірі (10 перемог, 1 нічия) і виграла всі п’ять домашніх матчів. Історія також на боці Арсенала: команда пройшла далі в 17 з 18 європейських протистояннях, коли вигравала перший матч на виїзді. Крім того, Арсенал зазнав лише однієї поразки в 23 останніх домашніх матчах у Європі (17 перемог, 5 нічиїх), що робить вихід до півфіналу майже гарантованим.

Незважаючи на відставання лише в один гол, завдання для Спортінга виглядає надзвичайно складним. Команді потрібно повторити виїзну перемогу 1:0 над Ештрелой, яку вона здобула у вихідні, щоб мати хоч якісь шанси на прохід. Перспективи цього виглядають вельми сумнівними для клубу, який виграв лише один з восьми останніх виїзних матчів у Європі (2 нічиї, 5 поразок). Хоча Спортінг може вказати на те, що в останніх 11 виїзних матчах у всіх турнірах зазнав лише однієї поразки (7 перемог, 3 нічиї), якісний стрибок у рівні суперника викликає сумніви щодо ваги цієї серії. Ще одним історичним знаком, який португальцям доведеться подолати в пошуках першого в історії виходу до півфіналу Ліги чемпіонів/Кубка європейських чемпіонів, є те, що португальські клуби програли дев’ять останніх чвертьфіналів Ліги чемпіонів.

Історія зустрічей

Арсенал домінує в очних зустрічах (3 перемоги, 3 нічиї), хоча обидва попередні матчі на цьому стадіоні завершилися внічию. Спортінг не перемагав англійські команди на виїзді в останніх десяти матчах (5 нічиїх, 5 поразок).

Прогноз

Невдалий європейський виїзний рекорд Спортінга виглядає невтішно, але їхня потреба забивати може зробити ставку на перемогу Арсенала та голи обох команд привабливим варіантом.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

