Арсенал переміг, Лунін не врятував Реал від поразки. Огляди перших матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів
близько 3 годин тому
Фото: Реал
7 квітня пройшли перші матчі чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів. В обох зустрічах перемогу завоювали гості.
Баварія мінімально обіграла Реал, у старті якого вийшов голуіпер Андрій Лунін. А Спортінг на останніх хвилинах втратив нічию через гол Кая Хаверца у додатковий час.
Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. Перший матч
Реал – Баварія 1:2
Спортінг – Арсенал 0:1
Нагадаємо, що 8 квітня у ЛЧ відбудуться решта матчів 1/4 фіналу змагань: Барселона – Атлетіко та ПСЖ – Ліверпуль.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04