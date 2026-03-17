Андрій Лунін вийшов на другий тайм матчу проти Манчестер Сіті
Український воротар повернувся на стадіон, де у 2024 році вивів Реал у півфінал Ліги чемпіонів
близько 1 години тому
Андрій Лунін вийшов на поле у другому таймі матчу Манчестер Сіті - Реал (Ліга чемпіонів).
Це повернення на «Етіхад» – арену, де у сезоні 2023/24 український воротар провів свій найкращий матч у кар’єрі: тоді у чвертьфіналі Ліги чемпіонів він відбив пенальті та допоміг Реалу пройти Манчестер Сіті в серії післяматчевих ударів, вивівши мадридців у півфінал.
Причиною сьогоднішньої заміни стало розтягнення у Тібо Куртуа.
