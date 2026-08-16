Павло Василенко

Арсенал здобув перший трофей нового сезону, розгромивши Манчестер Сіті з рахунком 3:0 у матчі за Кубок Ком'юніті Шилд. Поєдинок відбувся на стадіоні «Прінсіпаліті» в Кардіффі.

«Каноніри» шокували суперника вже на 23-й секунді. Калафіорі скористався чудовою командною атакою та відкрив рахунок, змусивши Манчестер Сіті відіграватися з перших хвилин.

На 28-й хвилині перевага Арсенала стала ще більшою. Цоліс виконав передачу на Хаверца, а німецький нападник головою відправив м'яч у сітку воріт Доннарумми. До перерви Манчестер Сіті мав шанс скоротити відставання: Голанд вийшов один на один, але Рая врятував свою команду.

На початку другого тайму Арсенал фактично зняв усі питання щодо переможця. На 48-й хвилині Едегорду вдалося скористатися чудовою взаємодією з Цолісом і втретє вразити ворота суперника.

Після цього Манчестер Сіті не зміг переломити перебіг зустрічі, а Арсенал спокійно довів матч до перемоги.

Це вже 18-й Кубок Ком'юніті Шилд в історії Арсенала. За кількістю перемог лондонці поступаються лише Манчестер Юнайтед, який здобував цей трофей 21 раз.

Суперкубок Англії, фінал

Арсенал – Манчестер Сіті – 3:0

Голи: Калафіорі, 1, Хаверц, 28, Едегорд, 48.