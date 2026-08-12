Кумедна помилка воротаря та шедевр у відповідь. Арсенал розійшовся миром із Комо
У матчі забивали Льюїс-Скеллі та Батуріна
Лондонський Арсенал зіграв внічию з італійським Комо в товариському поєдинку.
Арсенал вийшов вперед завдяки кумедному рикошету — воротар гостей Жан Бюте влучив м'ячем у Майлза Льюїса-Скеллі, після чого 19-річний гравець легко забив у порожні ворота.
Перед перервою Комо відігрався зусиллями Мартіна Батуріни, який пробив під поперечину після індивідуального проходу.
У серії пенальті точнішими були каноніри.
Контрольний матч
Арсенал — Комо — 1:1 (4:3 серія пен)
Голи: Льюїс-Скеллі, 33 — Батуріна, 43
16 серпня Арсенал зіграє проти Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії.
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