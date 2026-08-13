Павло Василенко

Челсі встановив дедлайн для клубів, які зацікавлені у трансфері аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса. За інформацією BBC, лондонці готові розглянути пропозиції, але очікують отримати за 25-річного футболіста щонайменше 120 мільйонів фунтів.

Майбутнє Фернандеса на «Стемфорд Брідж» залишається невизначеним ще з березня, коли хавбек уперше заговорив про можливість переходу до мадридського Реала. Приблизно в той же період його агент Хав'єр Пасторе заявляв, що гравець незадоволений рівнем зарплати та розглядає можливість відходу.

Однак Реал згодом відмовився від ідеї підписання аргентинця. Наразі головним претендентом на Фернандеса вважається Манчестер Сіті, хоча поки невідомо, чи готовий клуб заплатити необхідні 120 мільйонів фунтів.

Челсі встановив остаточний термін для подання пропозицій – 17:00 за британським часом у п'ятницю. Лондонці хочуть завершити трансферну невизначеність до початку нового сезону та не мають наміру знижувати ціну. У 2023 році Челсі заплатив Бенфіці за Фернандеса 107 мільйонів фунтів.

Водночас новий головний тренер Челсі Хабі Алонсо вже поговорив із півзахисником про його майбутнє. Клуб не виключає, що Фернандес залишиться та продовжить відігравати ключову роль у команді.

Минулого сезону аргентинець провів 54 матчі, забив 15 голів і віддав сім результативних передач. Цього тижня він уперше повернувся до тренувань Челсі під керівництвом Алонсо.