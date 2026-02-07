Арсенал розгромив Сандерленд, хет-трик Палмера приніс Челсі виїзну перемогу над Вулвергемптоном
«Каноніри» знову перемогли
близько 1 години тому
У матчі 25-го туру Англійської Прем’єр-ліги Арсенал на своєму полі розгромив Сандерленд з рахунком 3:0. У першому таймі відзначився Мартін Субіменді, а в другому дубль оформив Віктор Дьокереш.
Арсенал посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ з 56 очками, Сандерленд – дев’ятий (36 балів).
У іншому матчі туру Челсі на виїзді переміг Вулвергемптон з рахунком 3:1. Коул Палмер офрмив хет-трик за 25 хвилин.
Вулвергемптон із вісьмома очками залишається на останньому місці турнірної таблиці АПЛ. Челсі набрав 43 бали та піднявся на п’яту позицію.
АПЛ, 25-й тур
Арсенал – Сандерленд – 3:0
Голи: Субіменді, 42, Дьокереш, 66, 90+3.
Вулвергемптон – Челсі – 1:3
Голи: Аракодаре, 54 – Палмер, 13 (пенальті), 35 (пенальті), 38.
Бернлі – Вест Гем – 0:2
Голи: Саммервілл, 13, Кастельянос, 26.
Борнмут – Астон Вілла – 1:1
Голи: Раян, 55 – Роджерс, 22.
