Півзахисник Челсі та збірної Аргентини Енцо Фернандес замислюється про зміну клубу та хотів би продовжити кар'єру в мадридському Реалі. Як повідомляє Marca, можливий відхід гравця не пов'язаний ні з його роллю на полі, ні з фінансовими умовами контракту.

Основною причиною називають спосіб життя в Англії. Фернандес важко адаптуватися до холодного клімату, частих дощів і нестачі сонячних днів. Аргентинець звик до теплішої погоди і вважає, що життя та футбол в Іспанії підходять йому значно більше.

Також на футболіста вплинув приклад партнера зі збірної Хуліана Альвареса. Після переходу з Манчестер Сіті до мадридського Атлетико той швидко освоївся у новому середовищі та почав показувати яскравіший футбол.

Контракт Енцо Фернандеса з Челсі розрахований до 2032 року. У поточному сезоні АПЛ аргентинський хавбек провів 20 матчів, у яких забив шість м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Раніше тренер Челсі пояснив, що завадило пройти до фіналу Кубка англійської ліги.