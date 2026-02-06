Бразилець Габріель Жезус та англієць Деклан Райс, два футболісти лондонського Арсеналу, яким найбільше не вистачає українця Олександра Зінченка після його переходу в амстердамський Аякс, повідомляє JustArsenal.

З Жезусом Зінченко потоваришував ще за часів спільної гри в Манчестер Сіті, а після їхнього переходу до Арсеналу влітку 2022 року зв'язок між ними лише зміцнився.

Також Олександр зблизився з Райсом після того, як той став гравцем канонірів. Між ними встановилося глибоке порозуміння та довіра, а їхня дружба виходить за межі футбольного поля.

Українець мав велику повагу серед партнерів по команді завдяки своєму менталітету та впливу на колектив. Більшість гравців Арсеналу відзначали його як важливого та позитивного учасника команди.

