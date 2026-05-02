Арсенал в 35 турі АПЛ приймав Фулгем. Матч в Лондоні завершився з рахунком 3:0.

Команді Мікеля Артети не було достатньо просто виграти цей матч, як збільшити різницю за голами, яка у перегонах з Ман Сіті може зробити різницю в заключних турах.

Каноніри забезпечили собі потрібний результат ще до перерви - Дьокереш зробив результат в цьому поєдинку, оформивши дубль + асист на Сака в другому голі.

По перерві Арсенал створив кілька нагод, щоб збільшити перевагу, проте запасу в три голи вистачило їм, щоб довести матч до перемоги.

АПЛ. 35 тур

Арсенал - Фулгем 3:0

Голи: Дьокереш 9, 45+4, Сака, 40