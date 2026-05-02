Сергій Разумовський

В англійському Чемпіоншипі відбувся заключний, 46-й тур сезону. Усі 12 матчів останнього ігрового дня стартували одночасно.

За підсумками туру визначився другий клуб, який напряму підвищився у класі. Іпсвіч розгромив КПР із рахунком 3:0 та фінішував на другому місці з 84 очками. Таким чином команда разом із Ковентрі здобула пряму путівку до англійської Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, Іпсвіч лише рік тому вилетів з АПЛ — у сезоні 2024/25 команда посіла передостаннє місце. Тепер клуб зумів одразу повернутися до елітного дивізіону.

Ще чотири команди продовжать боротьбу за третю путівку до Прем’єр-ліги у плей-оф. У стикових матчах за підвищення в класі зіграють Мілволл, Саутгемптон, Мідлсбро та Галл.

Не зумів потрапити до зони плей-оф Рексем. Клуб, який став дуже популярним після приходу голлівудських власників, у заключному турі зіграв унічию з Мідлсбро — 2:2. У підсумку команда відстала від Галла, який посів останнє прохідне місце, на два очки.

Ще раніше визначилися клуби, які залишають Чемпіоншип. До нижчого дивізіону вилетіли Шеффілд Венсдей, Лестер та Оксфорд Юнайтед. Цікаво, що два з них отримали очкові штрафи від ФА. Шеффілд встратив 18 очок і у підсумку лише в останньому турі «вийшов у нуль», Лестеру якраз шести втрачених балів не вистачило, аби врятуватися від вильоту.

Чемпіоншип (Англія), 46-й тур

Іпсвіч – КПР 3:0

Голи: Герст, 3, Філоджен-Бідас, 9, Макетір, 85

Рексем – Мідлсбро 2:2

Голи: Віндасс, 28, Сміт, 41 – Конвей, 4, Стрелец, 44