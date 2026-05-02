Лідс та Бернлі відкривали програму 35 туру АПЛ. Матч на «Елланд Роуд» завершився з рахунком 3:1.

Швидкий гол Штаха допоміг «павичам» взяти гру під контроль, закривши безнадійного суперника на власній половині.

Бернлі, який достроково вилетів з Прем'єр-ліги, провалив початок другої 45-хвилинки, дозволивши Окафору та Калверту-Льюїну збільшити перевагу Лідса до трьох голів.

Скинувши оберти Лідс почав грати по рахунку, на чому був спійманий суперник - гол Чауна підсолодив гіркоту поразки Бернлі, який вже готується до виступів у Чемпіоншипі.

Перевага Лідса дозволила їм на 9 очок віддалитися від зони вильоту.

АПЛ. 35 тур

Лідс - Бернлі 3:1

Голи: Штах, 8, Окафор, 52, Калверт-Льюїн, 56 - Чауна, 71