Лідс майже гарантував прописку в АПЛ, Бернлі готується до Чемпіоншипу
Стартував 35 тур
44 хвилини тому
Лідс та Бернлі відкривали програму 35 туру АПЛ. Матч на «Елланд Роуд» завершився з рахунком 3:1.
Швидкий гол Штаха допоміг «павичам» взяти гру під контроль, закривши безнадійного суперника на власній половині.
Бернлі, який достроково вилетів з Прем'єр-ліги, провалив початок другої 45-хвилинки, дозволивши Окафору та Калверту-Льюїну збільшити перевагу Лідса до трьох голів.
Скинувши оберти Лідс почав грати по рахунку, на чому був спійманий суперник - гол Чауна підсолодив гіркоту поразки Бернлі, який вже готується до виступів у Чемпіоншипі.
Перевага Лідса дозволила їм на 9 очок віддалитися від зони вильоту.
АПЛ. 35 тур
Лідс - Бернлі 3:1
Голи: Штах, 8, Окафор, 52, Калверт-Льюїн, 56 - Чауна, 71
