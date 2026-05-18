Сергій Разумовський

У 37-му турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал здобув мінімальну перемогу над Бернлі та зробив ще один важливий крок до чемпіонського титулу.

Команда Мікеля Артети виграла на своєму полі з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі було забито на 37-й хвилині — автором результативного удару став Кай Гаверц.

Після цієї перемоги Арсенал набрав 82 очки та збільшив відрив від Манчестер Сіті до п’яти балів у чемпіонській гонці. Тепер каноніри можуть достроково оформити чемпіонство вже за тур до завершення сезону. Для цього Манчестер Сіті має втратити очки у своєму матчі проти Борнмута.

У заключному турі АПЛ Манчестер Сіті зіграє з Астон Віллою, тоді як Арсенал зустрінеться з Кристал Пелас. На папері суперник лондонців виглядає простішим, однак команді Артети також потрібно враховувати навантаження, адже попереду на Арсенал чекає фінал Ліги чемпіонів.

АПЛ, 37-й тур

Арсенал – Бернлі 1:0

Голи: Гаверц, 37

Арсенал: Рая, Калафіорі (Інкап'є 72), Москера, Магальяес, Саліба, Езе (Льюїс-Скеллі 73), Райс, Едеґор (Субіменді 90+3), Троссард (Мартінеллі 90+3), Гаверц (Дьокереш 73), Сака

Бернлі: Вайсс, Пірес, Вокер, Естев (Гамфріс 82), Туанзебе, Флорентину (Ворд-Прауз 78), Уґочукву (Лоран 71), Межбрі (Амдуні 70), Ентоні, Чауна (Бруун Ларсен 82), Флеммінґ

Попередження: Гаверц – Межбрі, Флеммінґ, Лукас Пірес