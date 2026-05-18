Сергій Разумовський

Українська асоціація футболу оприлюднила склад збірної України на товариські матчі проти Польщі та Данії. Це буде перший збір команди під керівництвом Андреа Мальдери, який уперше сформував заявку в ролі головного тренера синьо-жовтих.

До основного списку увійшли 26 футболістів, а ще п’ятеро гравців потрапили до резерву. Серед викликаних є як досвідчені виконавці, так і кілька потенційних дебютантів, а також футболісти, які повертаються до національної команди після паузи.

👥 Список збірної України

🧤 Голкіпери: Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид), Дмитро Різник (Шахтар), Руслан Нещерет (Динамо).

🛡 Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Тарас Михавко (Динамо), Едуард Сарапій (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Олександр Романчук (Університатя Крайова).

🧠 Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – Полісся), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва – Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Георгій Судаков (Бенфіка), Віктор Циганков (Жирона), Геннадій Синчук (Монреаль), Руслан Малиновський (Дженоа).

🎯 Нападники: Роман Яремчук (Ліон), Матвій Пономаренко (Динамо), Артем Довбик (Рома).

🔄 Резервний список: Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Дмитро Криськів (Шахтар), Ігор Краснопір (Полісся), Максим Хлань (Гурнік Забже).

Для Мальдери цей збір стане першим після призначення. Дебютні виклики отримали Олександр Романчук і Геннадій Синчук, а Максим Хлань уперше ввійшов до резерву. Також до команди повернувся Андрій Ярмоленко, який не грав за збірну з березня 2025 року.

Матч проти Польщі відбудеться 31 травня у Вроцлаві, а гра з Данією запланована на 7 червня в Оденсе. Цікаво, що Ярмоленко посідає друге місце в історичному списку бомбардирів збірної України (46 голів), попереду лише Андрій Шевченко (48).

Нагадаємо, 18 травня Андреа Мальдеру офіційно оголосили новим головним тренером збірної України.