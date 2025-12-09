Павло Василенко

Арсенал включив Габріеля Жезуса до складу команди напередодні матчу шостого туру Ліги чемпіонів з Брюгге. Бразильський форвард вибув з гри у січня після травми коліна, отриманої в матчі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед.

Він був на лаві запасних протягом двох останніх поєдинків Англійської Прем'єр-ліги проти Челсі та Брентфорда, але на поле так і не вийшов.

«Габріель Жезус замінив Макса Доумана, який отримав травму в матчі Арсенала U21 минулими вихідними. Він буде доступний для гри проти Брюгге», – йдеться у заяві Арсенала.

Матч Брюгге – Арсенал пройде у середу, 10 грудня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.