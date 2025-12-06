Астон Вілла не дала Арсеналу обіграти себе вдома
Емері вчергове зіпсував настрій лондонцям
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Астон Вілла відкривала 15 тур АПЛ домашньою грою проти Арсенала. Матч у Бірмінгемі завершився з рахунком 2:1.
Команди обмінялись голами в кожному з таймів. Капітан Астон Вілли Кеш відкрив рахунок вивів команду Унаї Емері вперед.
Арсенал відреагував своїм взяттям воріт по перерві, коли спрацювала заміна Троссарда замість Езе. Бельгієць в потрібний момент опинився біля воріт, переправивши м'яч в сітку воріт.
Розв'язка протистояння прийшла на останніх секундах зустрічі, коли на пятій доданій хвилині Буендія забив переможний гол, дозволивши конкурентам Арсенала наблизитись до лідера Прем'єр-ліги.
АПЛ. 15 тур
Астон Вілла - Арсенал 2:1
Голи: Кеш, 36, Буендія, 90+5 - Троссард, 52