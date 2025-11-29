Артета – перед матчем Арсеналу з Челсі: «Вони безумовно в гонці за титул»
Головний тренер Арсеналу віддав належне лондонським сусідам
близько 22 годин тому
Під час спілкування з пресою головний тренер Арсеналу Мікель Артета відкинув версію, що висока позиція Челсі в турнірній таблиці випадкова.
На думку іспанського фахівця, футболісти «аристократів» демонструють гру, яка дозволяє їм конкурувати на рівних із Манчестер Сіті, Ліверпулем та самим Арсеналом. Наставник підкреслив, що Челсі вдалося досягти стабільності та результативності, перетворивши команду на серйозного суперника в поточному сезоні АПЛ.
«Ми повинні бути чесними — подивіться на їхні цифри, на те, як вони грають. Вони повністю заслуговують бути там, де вони зараз знаходяться. Це не везіння, це результат їхньої роботи та якості складу. Вони безумовно в гонці за титул», — наголосив Артета.
Матч Челсі проти Арсеналу відбудеться у неділю о 18:30 у рамках 13-го туру чемпіонату.
