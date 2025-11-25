«Найкращий у захисті». Белью назвав Усика ключовою частиною ідеального чемпіона
Британський ексчемпіон поєднав найкращі риси легенд боксу
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон WBC у крузервейті Тоні Белью поділився власним баченням того, яким має бути «ідеальний боксер-важковаговик», і в цьому списку особливе місце посів українець Олександр Усик (24-0, 15 КО).
У новому пості на платформі X колишній чемпіон склав збірний образ найкращого важковаговика всіх часів, комбінуючи ключові якості легенд минулого. Белью обрав найсильніші риси кожного з них — від ударної потужності до боксерського інтелекту.
У списку Белью ідеальний боксер виглядає так:
- Сила: Джордж Форман
- Швидкість: Мохаммед Алі
- Джеб: Ларрі Голмс
- Хук: Джо Фрейзер
- Аперкот: Леннокс Льюїс
- Витривалість: Євандер Холіфілд
- Підборіддя: Олівер МакКолл
- Робота ніг: Мохаммед Алі
- Напад: Майк Тайсон
- Захист: Олександр Усик
- Боксерський IQ: Мохаммед Алі
- Тренер: Емануель Стюард
- Характер: Мохаммед Алі
