Денис Сєдашов

Колишній чемпіон WBC у крузервейті Тоні Белью поділився власним баченням того, яким має бути «ідеальний боксер-важковаговик», і в цьому списку особливе місце посів українець Олександр Усик (24-0, 15 КО).

У новому пості на платформі X колишній чемпіон склав збірний образ найкращого важковаговика всіх часів, комбінуючи ключові якості легенд минулого. Белью обрав найсильніші риси кожного з них — від ударної потужності до боксерського інтелекту.

У списку Белью ідеальний боксер виглядає так:

Сила: Джордж Форман

Джордж Форман Швидкість: Мохаммед Алі

Мохаммед Алі Джеб: Ларрі Голмс

Ларрі Голмс Хук: Джо Фрейзер

Джо Фрейзер Аперкот: Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс Витривалість: Євандер Холіфілд

Євандер Холіфілд Підборіддя: Олівер МакКолл

Олівер МакКолл Робота ніг: Мохаммед Алі

Мохаммед Алі Напад: Майк Тайсон

Майк Тайсон Захист: Олександр Усик

Боксерський IQ: Мохаммед Алі

Мохаммед Алі Тренер: Емануель Стюард

Емануель Стюард Характер: Мохаммед Алі Тоні Белью

