Белью назвав найнебезпечнішого боксера надважкої ваги
Колишній чемпіон назвав Ентоні Джошуа «найруйнівнішим важковаговиком планети»
20 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью назвав Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) найнебезпечнішим і найруйнівнішим боксером сучасності у надважкому дивізіоні.
В інтерв’ю Football Blog британський експерт відзначив, що головна сила Джошуа — у швидкості та рішучості в атаках.
Коли Джошуа починає діяти агресивно й не надто задумується, він стає найруйнівнішим супертяжем у світі. Йому просто потрібно частіше відпускати руки.
Джошуа анонсував бій із Тайсоном Ф’юрі.
