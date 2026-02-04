Сергій Разумовський

Арсенал на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Челсі в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги — 1:0. Поєдинок довго тримався без голів, а долю протистояння вирішив удар у самій кінцівці, коли команди вже готувалися до додаткового часу.

Героєм вечора став Кай Гаверц: німець відзначився на 90+7-й хвилині та приніс канонірам важливу перемогу. Цей гол став вирішальним і підкреслив, наскільки дисципліновано Арсенал провів матч у захисті, не дозволивши супернику скористатися своїми моментами.

У поточному сезоні команда Мікеля Артети продовжує демонструвати стабільність в обороні. Із 38 зіграних матчів Арсенал у 20 зустрічах зберіг ворота сухими. За час роботи Артети кращий показник був лише у позаминулій кампанії, коли каноніри провели 23 матчі без пропущених м’ячів. А зараз лише середина сезону.

Нагадаємо, півзахисник Арсеналу вибув до кінця сезону.