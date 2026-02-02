Півзахисник Арсеналу Мікель Меріно пропустить залишок цього сезону, повідомили у пресслужбі клубу.

29-річний іспанець отримав травму у поєдинку проти Манчестер Юнайтед (2:3). Медичне обстеження виявило перелом правої стопи, і найближчим часом на футболіста чекає операція.

Очікується, що Меріно зможе повернутися на поле лише на початку наступного сезону. Цього сезону він провів 33 матчі, забив шість голів і віддав три результативні передачі.

Після 24 турів Арсенал лідирує в АПЛ із 53 очками, випереджаючи Манчестер Сіті на шість балів.

