Арсенал та Челсі визначили першого фіналіста Кубка англійської ліги
17 хвилин тому
Фото - Getty Images
Арсенал в матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги приймав Челсі. Матч в Лондоні завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол в другому матчі прийшов на сьомій доданій хвилині до другого тайму. Арсенал зловив Челсі на контратаці, яку точним ударом завершив Хаверц.
Арсенал у фіналі Кубка англійської ліги зустрінеться з перемо;цем другого півфіналу Манчестер Сіті - Ньюкасл (4 лютого).
Кубок англійської ліги. Півфінал. Матч-відповідь
Арсенал - Челсі 10 (перший матч - 3:2)
Гол: Хаверц, 90+7